"الصحفيين" تعلن عن ورشة لتعلم السينما باللغة العربية عن بُعد "online"

تنظم اللجنة الثقافية والفنية، بنقابة الصحفيين، ورشة لتعلم السينما باللغة العربية عن بُعد "online" باستخدام الوسائط المتعددة Multimedia.

وتقوم الورشة على تأهيل المشتركين لصانع فيلم، وكذلك تعلم أساسيات فنون السيناريو، والإخراج، والتصوير، والمونتاج والصوت.

ومن المقرر أن تحاضر في ورشة اليوم الواحد الدكتورة منى الصبان، الأستاذ بالمعهد العالى للسينما.

ووجهت النقابة دعوة لأعضائها وأسرهم الراغبين في المشاركة بالورشة التسجيل بشئون المجلس بمقر النقابة، في الدور الثاني، أو من خلال واتساب 01062933947، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 1 مايو حتى الأربعاء 8 مايو، علمًا بأن حضور الورشة بأسبقية الحجز.