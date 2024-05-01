نشاط "عاشور" بملف العلاقات الدولية خلال أبريل.. "التعليم العالي" تكشف

أعلنت وزارة التعليم العالي بيان رسمي اليوم، يتضمن نشاط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور خلال شهر أبريل في ملف العلاقات الدولية، تضمن الآتي:

وعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الاجتماعات واللقاءات الهامة مع مسئولين من مؤسسات دولية وإقليمية خلال شهر أبريل 2024، وجاء ذلك على النحو التالي:

1- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أرتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين؛ وبحث الجانبان سُبل التعاون بين الجامعات الليتوانية والجامعات التكنولوجية الجديدة.

وأشار الوزير إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية جديدة، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وتقدم برامج دراسية في مجالات متنوعة، مثل (تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والتصنيع، والطاقة، والزراعة)؛ إذ تهدف الجامعات التكنولوجية الجديدة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية.

2- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وناقش الجانبان آليات العمل على تعزيز التعاون في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي، لاسيما برنامج "إيراسموس بلس" الذي يهدف إلى توفير منح فردية للطلاب والباحثين في دول أوروبا، وتشجيع التبادل الطلابي، وكذا برنامج "هورايزون أوروبا" لتشجيع الابتكار العلمي، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة الشرق الأوسط "بريما"، وغيرها من البرامج الداعمة للتعليم العالي والبحث العلمي.

3- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جيورج أندرياس هاتشوه وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة في ولاية ساكسونيا الألمانية، وتوبياس كروزه نائب السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق لهم؛ بهدف بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك.

وشهد اللقاء توقيع خطاب للنوايا بهدف إنشاء منصة للأنشطة المشتركة تتوافق مع القيم العلمية والفنية والأكاديمية، وتُعزز حماية الملكية الفكرية والاحترام المُتبادل، فضلًا عن تعزيز بيئة بحث علمي آمنة وشاملة، وكذلك تعزيز الدقة والنزاهة في مجال البحوث وأمن المعلومات.

4- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/ دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول اللقاء زيادة عدد المنح المُقدمة لرواندا، في تخصصات (الطب، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والزراعة)؛ لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الروانديين، مما يؤهلهم للمُساهمة في تنمية بلدهم، وذلك في ظل التطور والتنمية اللذين تسعى إليهما دولة رواندا.

5- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. جراهام بولدوين رئيس جامعة وسط لانكشاير بالمملكة المتحدة والوفد المُرافق له.

وتناول الاجتماع مناقشة التجربة التى قدمها فرع جامعة وسط لانكشاير بالعاصمة الإدارية، من برامج الهندسة فى عدة تخصصات والتى تشمل، (هندسة الميكاترونيكس، والأجهزة الذكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الحاسوب باستخدام التصميم، وهندسة الكهرباء، وهندسة الفضاء والطيران، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهندسة المدنية، وهندسة التصميم المعماري).

كما لفت الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم التكنولوجى والحرص على الإستفادة من الخبرات العالمية في ضوء التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وأهمية مشاركة فرع جامعة لانكشاير بمصر في زيادة التعاون مع المجتمع الصناعي بالمملكة المتحدة بما يساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي.

6- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، ودعم مشاريع البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية، ودراسة توفير عدد من المنح الدراسية في مختلف التخصصات لأبناء الدول العربية التي تشهد ظروفًا غير مستقرة.

وذلك من خلال التقدم لمنصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين، وكذا مشاركة مصر بمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي ستنظمه (الألكسو) في دبي خلال الفترة من 25 - 27 نوفمبر القادم.

7- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة أنجريد آمر سفيرة إستونيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة المجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين، ومنها تبادل الطلاب والأساتذة، والمشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية.

وفي هذا الاطار، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين البلدين لوضع خارطة طريق؛ لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

8- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أبردين البريطانية برئاسة د. جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك، وناقش الجانبان إمكانية فتح فرع لجامعة أبردين البريطانية في مصرظ.

وأكد الوزير ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة أبردين العريقة التي تعد من أبرز الجامعات البريطانية، وتحظى بترتيب متميز فى التصنيفات الدولية، والتعاون في مجال البحث العلمي، فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين سواء من خلال تبادل الباحثين، أو المشروعات البحثية المشتركة.

9- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال في القاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات العلمية بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في المجالات التعليمية والأكاديمية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المصرية والسنغالية، والتعاون في مجال البحوث المشتركة، وبرامج التبادل الثقافي، ودراسة اللغة العربية.

10- استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد إليستر جارفيس نائب رئيس جامعة لندن، والحاصل على أعلى وسام من المملكة المتحدة لإنجازاته المتميزة فى مجال التعليم العالى.

وخلال الاجتماع، استعرض إليستر جارفيس التوسعات الجديدة لفرع جامعة لندن بالجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وخاصة في مجال الدراسات العليا، مثل: درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير والدكتوراه في القانون.

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