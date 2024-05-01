انطلاق المعرض الفني لجامعة الدلتا التكنولوجية فى نسخته الرابعة

افتتح الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، فعاليات المعرض الفنى فى نسخته الرابعة، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور أحمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ أحمد المراكبى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعدد من أعضاء الجهاز الإدارى والطلاب.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور الجامعة فى نشر الوعى الثقافى والنهوض بالمستوى الفكرى لدى الطلاب وفتح المسارات الإبداعية امامهم في المجالات المختلفة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وخلق بيئة ثقافية وفنية على أسس علمية تساعد على اكتشاف المواهب ورعايتها وتقديمها للمجتمع .

تضمن المعرض عدة مجالات منها: الرسم الفنى (بالزيت-الفحم-الرصاص)، تصوير فوتوغرافي،، رسم بالخط العربى، إضافة إلى مجلة حائط، وذلك بمشاركة ٢٠ طالبا وطالبة بفرعى الجامعة بقويسنا والسادات.

من جانبه، أشاد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بإبداعات الطلاب المشاركين في المعرض وبالأعمال الفنية التي تم عرضها، والتى تعكس وتبرز مايتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور كشك حرص إدارة الجامعة، دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين فى مختلف المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للإبداع والابتكار فى مختلف المجالات.

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