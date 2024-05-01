تشكيل هجومي متوقع لباريس سان جيرمان أمام بوروسيا بدوري الأبطال

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، وذلك على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبينز ليج".

وتأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، إلى هذا الدور بعد أشهر ريمونتادا للفريق فى دورى أبطال أوروبا، على حساب العملاق الكتالونى برشلونة الإسبانى، بعد أن تعرض للهزيمة على أرضه بثلاثة أهداف لهدفين، وفى الإياب اكتسح نظيره البارسا أمام عشاقه بأربعة أهداف لهدف، ليعلن تأهله لهذا الدور.

ومن المحتمل أن يخوض باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، هيرنانديز، نونو مينديز

خط الوسط: زائير إيمري، فيتينها، فابيان رويز

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، باركولا.