رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بمناسبة عيد العمال

تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة بأسمى آيات التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية، بالخير والتقدم والازدهار والتنمية في شتى المجالات في ظل قيادته الحكيمة.

كما قدم رئيس جامعة كفر الشيخ، التحية، والاحترام، والتقدير لعمال مصر الشرفاء، لما يقدمونه من دور بارز، وفعال في دفع عجلة التنمية للبلاد في كافة ميادين العمل، والذين يسهمون بجهودهم في بناء وطنهم ورفعة شأنه، مؤكداً أهمية دور عمال مصر في بناء ورفعة الوطن، وأن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالتزام عمال مصر المخلصين بمواصلة العمل بشجاعة وإخلاص فى كافة الظروف، وهو ما يعكس رغبتهم الصادقة فى غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.