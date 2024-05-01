سانشو وفولكروج يقودان التشكيل المتوقع لبوروسيا في مواجهة سان جيرمان

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبينز ليج".

وتأهل بوروسيا دورتمود الألمانى إلى نصف نهائى "الشامبيونز ليج"، بعد إقصاء أتلتيكو مدريد بمجموع لقائى الذهاب والإياب بـ 5 أهداف مقابل 4 أهداف.

ومن المتوقع أن يخوض بوروسيا دورتموند الألمانى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: ماتس هوميلز - إيان ماتسين - جوليان رايرسون - نيكو شلوتربيك

خط الوسط: إميري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

وتواجه الفريقان فى المسابقات الأوروبية "دورى الأبطال، الدورى الأوروبى"، فى 6 مناسبات، حقق الفريق الباريسى انتصارين مقابل انتصار وحيد للفريق الألمانى، بينما حضر التعادل فى 3 مواجهات.

