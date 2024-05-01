نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار العنب

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار العنب يرجع لعدة أسباب أهمها قلة المعروض مع زيادة الطلب، لافتا إلى أن العنب المعروض في الأسواق حاليا بشائر المحصول وكمياته قليلة جدا.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن أصناف العنب الموجودة حاليا بالأسواق هي أنواع أجنبية تزرع في مصر بغرض التصدير لأنها مبكرة النضج ومنها صنف عنب الايرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس ويبدأ نضجها في شهر مايو ويستمر حتى شهر سبتمبر وتكون أسعارها مرتفعه نظرا لترقب المواطنين لظهور العنب وفرحتهم بشرائه فور ظهوره في الأسواق بعد غيابه لفترة كبيرة.

وأشار أبو صدام، إلى أن أسعار العنب ستبدأ في الانخفاض تدريجيا كلما ارتفعت درجات الحرارة وزاد نضج المحصول وظهور الأنواع التي تنضج في منتصف الموسم كالطومسون والبلاك مونكا والأنواع متأخرة النضج كالكريمسون والأنواع البلدي كالعنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر، والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتى شهر نوفمبر.

وأكد أبو صدام، أن انخفاض سعر العنب الحقيقي سيبدأ في شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن مصر بها أكثر من 200 ألف فدان من العنب متوسط إنتاج الفدان 12 طنا، وهي تنتج كميات كبيرة تكفي للسوق المحلية وتصدر منها كميات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا ودول شرق آسيا والصين والدول العربية.