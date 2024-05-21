رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات القوافل المتكاملة بقرية قلما بقليوب

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، فعاليات القوافل المتكاملة التي نظمتها جامعة بنها بمركز شباب قرية قلما بمركز قليوب.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة لخدمة أهالي قرى محافظة القليوبية، وبالتعاون مع الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومديريتي الزراعة والطب البيطري بالقليوبية.

وقام رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتفقد فعاليات القوافل التى شملت قوافل طبية بشرية وثقافية وإرشاد صحى وإرشاد زراعي ورصد الملوثات البيئية بالإضافة إلى القافلة البيطرية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فحسب بل يمتد دورها بالسعي دائما إلى توجيه إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع المحيط.

من جانبه قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها، إن القوافل المتكاملة شارك فيها أساتذة متخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والطب البيطرى والزراعة والعلوم والتربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية وذلك لتنظيم ندوات توعوية وإرشادية في التخصصات المختلفة.

وأضاف فودة، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات المختلفة، وجرى الكشف وصرف العلاج مجانا على الحالات، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما شارك في القافلة البيطرية عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطري التعليمي بالكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وجرى الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحالات البيطرية المتنوعة.

القافلة. الطبية

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