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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السويد: نرفض أي هجوم إسرائيلي على قوافل المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية السويدي
وزير الخارجية السويدي
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شدد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإفراج عن المحتجزين في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأكد بيلستروم خلال لقائه بنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمّان، رفض بلاده أي هجوم إسرائيلي على قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن السويد تتبنى إجراءات تستهدف فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

كما طالب الوزير السويدي بضرورة "تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل التزام القوانين الدولية وفتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات".

وثمن توبياس بيلستروم الجهود الأردنية المبذولة لتهدئة الأوضاع في غزة، مطالبًا بوقف الصراع في غزة.

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