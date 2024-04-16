"دفاع الشيوخ": الأمن القومي المصري أولوية قصوى في اهتمامات الرئيس

أكد النائب حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الأمن القومي المصري قضية وأولوية قصوى في مقدمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد منذ عام 2014، فضلا عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بالإضافة الي تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع عناصر القوى الكبرى في المجتمع الدولي ضماناً للمصالح الوطنية المصرية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على أمن واستقرار المنطقة وسلامة الاشقاء والأصدقاء في كل دول العالم ، مشيرا إلى أن أمن المنطقة هي جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي فان القيادة السياسية المصرية حريصة علي مواصلة تقديم الدعم الكامل وتسوية النزاع للأشقاء في فلسطين والسودان وليبيا، وما شهدته الساعات الاخيرة من تصاعد المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية.

وحذر من أن استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني - الإسرائيلي، سيترتب عليه عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط بالكامل ، مما يجعل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ويؤدى إلى توسيع نطاق الحرب لأمد غير متوقع.

وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن القيادة السياسية المصرية الرشيدة حذرت العالم أجمع من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي، وما سينتج عنها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وفي حق الاشقاء وهو ما تحقق الآن، مشددا على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الوضع قبل انزلاقه إلى منحى أكثر خطورة وتعقيداً من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوب المنطقة.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة فى 1948، ورفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، مشدداُ علي أهمية رؤية القيادة السياسية المصرية تجاه قضايا المنطقة والتي تأتي في مقدمتها حل الدولتين وانهاء الحرب الغير مشروعة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، مطالباً جموع الشعب المصرى بالاصطفاف خلف قيادتهم الرشيدة، ودعمهم الكامل لكافة القرارات والتوجيهات التي تحفظ امن وسلامة البلاد.