دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن الكرواتي إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم دورتموند، نيكلاس فولكروج، ويعاونه كريم أديمي وجادون سانشو، في المواجهة المصيرية أمام الأتلتي.

وخسر بوروسيا دورتموند مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: ماتس هوملز - إيان ماتسين - جوليان رايرسون - نيكو شلوتربيك

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

وفي الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.