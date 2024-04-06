شتوتجارت يفسد احتفالات بوروسيا دورتموند بالذكرى الـ50 لافتتاح ملعبه

تلقى فريق بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، هزيمة جديدة في الدوري الألماني بالخسارة من ضيفه شتوتجارت بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشلت محاولات اللاعبين في هز الشباك، بعد سيطرة متبادلة من لاعبي كل فريق على مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني، أحرز سيرو جيراسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64، ليحصد شتوتجارت 3 نقاط ثمينة من دورتموند.

وبهذا الفوز، أفسد شتوتجارت احتفالات جماهير بوروسيا دورتموند بالذكرى الـ50 لافتتاح ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل أسود الفيستفاليا.

وسقط بوروسيا دورتموند في فخ الهزيمة من شتوتجارت، بالرغم أنه حسم كلاسيكو الدوري الألماني في الجولة الماضية بثنائية دون رد على العملاق البافاري بايرن ميونخ، ليتعقد موقفه في سباق المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 53 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع شتوتجارت رصيده إلى 60 نقطة في المرتبة الثالثة بالتساوي مع بايرن ميونخ الوصيف.