اليوم.. مرموش يتحدى بوروسيا دورتموند مع آينتراخت فرانكفورت

يتأهب النجم المصري عمر مرموش، اليوم الأحد، لخوض مواجهة صعبة مع فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند، في مباراة تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل مرموش مع فرانكفورت في صراع قوي أمام بوروسيا دورتموند، المتأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والذي يضم بين صفوفه نجومًا مثل: جادون سانشو وماركو رويس، وماتس هوملز ونيكلاس فولكروج.

ويتحدى مرموش رفقة النسور، دورتموند على ملعبه سيجنال إيدونا بارك، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ويتألق مرموش مع آينتراخت فرانكفورت، ولفت أنظار كبار الدوري الإنجليزي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وعلى رأسهم ليفربول وأرسنال، وذلك بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية.

وخاض عمر مرموش 32 مباراة حتى الآن مع آينتراخت فرانكفورت في مختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 6 أخرى، في 2333 دقيقة لعب.