عمر مرموش يودع دوري المؤتمر مع آينتراخت فرانكفورت بالخسارة من سان جيلواز

ودع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الخسارة من نظيره أونيون سان جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وشارك مرموش في التشكيل الأساسي للفريق الألماني، وخاض المباراة حتى نهايتها، إذ أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما تبادل اللاعبون الفرص الهجومية على كل مرمى، لتفشل كل محاولاتهم في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، قص كاميرون بويرتاس شريط أهداف اللقاء، وتقدم لصالح الفريق البلجيكي بهدف من صناعة الجزائري محمد الأمين عمورة.

وأضاف دينيس إيكيرت الهدف الثاني في الدقيقة 80، قبل أن ينجح البديل إيريك إيبيمبي في تقليص الفارق لرفاق مرموش، وذلك في الدقيقة 87 من صناعة الدولي الجزائري فارس شعيبي.

كان فريق آينتراخت فرانكفورت بمشاركة عمر مرموش، حقق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل مواجهة العودة، ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبعد نهاية المباراة بنتيجة 2-1، أقصى سان جيلواز، آينتراخت فرانكفورت من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما تغلب عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليودع مرموش المسابقة، ويتأهل الفائز إلى دور الستة عشر.