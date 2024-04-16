وزيرة الخارجية الكندية تدعو إسرائيل إلى عدم الرد على الهجوم الإيراني

حثت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم /الثلاثلاء/، إسرائيل على عدم قصف إيران؛ ردا على الهجوم الصاروهي الذي شنته طهران على تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت جولي - أمام البرلمان - "نعتقد أنه من المهم أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها، وقد فعلت ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وشنت إيران يوم /السبت/ الماضي، أول هجوم عسكري لها على الإطلاق على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ، التي تقول طهران إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية.

وقالت جولي إنها تحدثت - منذ ذلك الحين - مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس؛ لثني حكومته عن الرد بضربات مباشرة ضد إيران. وقالت "لقد كنت واضحة لنظيري في إسرائيل.. تأكدوا من أننا نستطيع العمل معا لإعادة السلام إلى المنطقة".

وشددت على أن بلادها تدفع دبلوماسيا لوقف المزيد من التصعيد.

