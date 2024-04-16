طفطف سياحي وأتوبيسات.. رأس البرّ تستعد لاستقبال فصل الصيف

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وموسم صيف ٢٠٢٤ ، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد حاتم طه مدير إدارة المرور و وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى إدارتى المتابعة والمواقف ومديرى عدد من الادارات المعنية بالوحدة المحلية.

تناول الاجتماع خطة الاستعداد التى يتم تنفيذها قبل بداية كل موسم ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لمنع دخول الدراجات البخارية والبيتش باجى وسيارات الفان لمنع حدوث الحوادث و العشوائية، وكذلك تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة التى يتردد عليها آلاف من الزائرين بشكل يومى خلال الموسم ، و متابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بخط السير المخصص لهم و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ..

وناقشت " المحافظ " خطة تعزيز خطوط رأس البر بسيارات سرفيس و مينى باص لتسهيل عملية نقل الركاب ، وتوزيعهم بالخطين الموازيين لشارع النيل ومنطقة الشاطىء ليكون خط المينى باص بالشوارع غرب شارع بورسعيد و خط السرفيس بالشوارع شرق شارع بورسعيد، وذلك فى إطار الخطة المرورية التى يتم تنفيذها خلال فصل الصيف ، وذلك بمنع سيارات السرفيس بالمرور على شارع بورسعيد واقتصارها فقط على الأتوبيس السياحى والطفطف ، حيث سيتم تشغيلهم فى أول مايو ، علاوة على تشغيل ساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي فى نفس التاريخ ..

وعلى جانب آخر، ناقشت " الدكتورة منال عوض " خطة تخصيص ساحة لانتظار سيارات الملاكى للتيسير على الزائرين وتخفيف التكدس داخل المدينة، كما ناقشت عدد الملفات الخاصة بالمدينة ومنطقة الامتداد العمراني لتوفير كافة الخدمات خلال موسم الصيف ، مؤكدة على تكثيف حملات النظافة داخل المدينة ورفع المخلفات بشكل دورى ومنع أى صور للاشغالات ..