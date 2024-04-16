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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل قيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية

جيش
جيش
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قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تم اغتيال قيادي بارز في حزب الله اللبناني أثناء غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال جنوبي لبنان.

وأفادت الإذاعة العبرية، أن القيادي هو أبو جعفر باز، والذي تم استهدافه باستخدام مسيرتين إسرائيليتين تسللتا إلى لبنان وهاجتما السيارة التي كان بداخلها أبو جعفر.
وكانت مصادر لبنانية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن سقط شهيد وعدد من الإصابات أثناء غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال.

من جانبه أعلن حزب الله أنه هاجم منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هيلل وإيقاع قتلى وجرحى من خلال استخدام المسيرات.

 

 

الجيش الاحتلال مقتل قيادي حزب الله غارة إسرائيلية