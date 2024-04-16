تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 10.1 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات الاجانب، ليسجل في الختام 1.984 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 29,400.84 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.75% ليغلق عند 36,095.36 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 12,544.46 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 6,754.02 نقطة،وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.51%، ليغلق عند مستوى 9,632.94 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 5,888.42 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 248.2 مليون جنيه، 96.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 151.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من خلال 140.1 ألف صفقة منفذ.