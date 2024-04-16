وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام لجميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك خلال بحث وزير الخارجية الأردني، هاتفيًا، مع مفوض شؤون التوسع والجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، الشراكة الأردنية الأوروبية، والحرص المشترك على تطويرها في كافة المجالات، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية ورفد العملية التنموية في الأردن.

وقال الصفدي -وفقًا لبيان الخارجية الأردنية اليوم /الثلاثاء/- إن منع التصعيد يستوجب وقف العدوان على غزة والعمل الفوري على إطلاق جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، كما أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وحذر من تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد في المنطقة، مثمنًا تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة من المساعدات للأردن بما قيمته 4ر902 مليون يورو، وذلك على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل خلال أكتوبر الماضي.

وفي السياق، بحث الجانبان أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، وأكد الصفدي أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم لهم، لحين حل الأزمة السورية وتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم.

واستعرض الصفدي الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن والناجمة عن الأزمات الإقليمية وخاصة الأزمة السورية والعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة وأهمية دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف.

واستعرض الجانبان أيضًا التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين.

