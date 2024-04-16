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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص ونجاة 16 آخرين إثر سقوط أتوبيس في مصرف مائي بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 4 أشخاص بينما نجا 16 آخرين إثر سقوط أتوبيس رحلات كانوا يستقلونه داخل مصرف مائي بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وتلقى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أتوبيس رحلات داخل مصرف مائي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس رحلات يستقله 20 شخصًا اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وسقوط الأتوبيس داخل مصرف مائي مما تسبب في إصابة 4 أشخاص ونجاة 16 آخرين جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلت عجلة القيادة اتخاذ كافه الاجراءات اصيب 4 أشخاص انحراف الطاره اوسيم بالجيزة مركز شرطة أوسيم مديرية امن الجيزة مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة نقل المصابين الي المستشفي