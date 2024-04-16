الأهلي يستعيد خدمات مروان عطية في رحلة الكونغو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب مروان عطية لاعب الفريق في رحلة الكونغو غدا استعدادا لمواجهة مازيمبي السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني استبعاد مروان عطية من مباراة الزمالك أمس من أجل تجهيزه لرحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي.

وحصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على مقاطع فيديو خاصة بمباريات مازيمبي الكونغولي قبل مباراة الفريقين فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل دراسة الفريق الكونغولي ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل خوض موقعتي نصف النهائي الإفريقي ووضع الخطة المناسبة للتعامل مع ظروف وطريقة لعب الفريق المنافس.

ويرغب كولر في معرفة أسلوب لعب مازيمبي وطريقته في تحضير اللعب ونقل الكرة ووضعيته في حالة الدفاع والهجوم وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته وتحيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب قبل خوض لقاء العودة في القاهرة وسط جماهيره، وبعد استعادة عدد من اللاعبين المصابين في صفوف الفريق الأحمر.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو خلال الأيام الماضية، من تأشيرات السفر لكل أعضاء البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في الكونغو حتى موعد العودة عقب المباراة مباشرة.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.