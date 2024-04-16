إدارة الصف التعليمية تتابع انتظام الدراسة

تابعت ادارة الصف التعليمية متابعاتها اليومية لانتظام العلمية الدراسية بالمدارس المختلفة التابعة لها وذلك بناء علي تعليمات اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليمية بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية وتحت رعاية و ياسر عكاشه مدير عام ادارة الصف و محمد كامل وكيل الادارة.

و تفقد اليوم عبد الرحمن السنباطي متابع عام مركزي من مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدارس ادارة الصف التعليمية وقد صاحبه في الزيارة خالد احمد حسين مدير التعليم الابتدائي بادارة الصف وقد استهل زيارته بمدرسة اسكر الابتدائية المشتركة.

وأثني علي المدرسة والحضور والتعاون بين اعضاء هيئة التدريس وحسن الاستقبال والنتظيم بين صفوف الطلاب.