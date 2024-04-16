ads
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

إدارة الصف التعليمية تتابع انتظام الدراسة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابعت ادارة الصف التعليمية متابعاتها اليومية لانتظام العلمية الدراسية بالمدارس المختلفة التابعة لها وذلك بناء علي تعليمات  اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليمية بالجيزة و سمية الخطيب وكيل المديرية وتحت رعاية و  ياسر عكاشه مدير عام ادارة الصف و محمد كامل وكيل الادارة.

و تفقد اليوم  عبد الرحمن السنباطي متابع عام مركزي من مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدارس ادارة الصف التعليمية وقد صاحبه في الزيارة خالد احمد حسين مدير التعليم الابتدائي بادارة الصف وقد استهل زيارته بمدرسة اسكر الابتدائية المشتركة.

وأثني علي المدرسة والحضور والتعاون بين اعضاء هيئة التدريس وحسن الاستقبال والنتظيم بين صفوف الطلاب.

إدارة الصف التعليمية التربية والتعليم بالجيزة انتظام الدراسة مديرية التربية والتعليم وكيل المديرية