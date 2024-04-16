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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

دراسة حديثة تكشف عن العواقب السلبية لاتباع نظم التغذية وتأثيرها على الصحة العامة

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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يعد اتباع نظام غذائي جيد من أهم متطلبات الحياة اليومية لجميع الفئات العمرية من الناس عموما ولهذا يعتمد  الكثير منهما على النظام الغذائى الخام أو الحميات القاسية لتقليل الوزن دون النظر لعواقب اتباع تلك النظام وتأثيره على الصحة العامة .

وفقا لما قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الحميات الغذائية القاسية قد تكون لها تأثيرات مضرة على الصحة ويلجأ اليها الناس لتقليل الوزن إذ يتناولون الخضار والفواكه النيئة والمكسرات وفوائدها  دون النظر الى عواقبها ويجب أن لا يقتصرعليها فقط فبعض هذه المواد عندما تكون نيئة يصعب امتصاص بعض العناصر والفيتامينات منها في الجسم.

وأضاف أن ما يعرف بالنظام الغذائي الخام هو نظام غذائي صارم جدا والأشخاص الذين يأكلون الخضروات والفواكه النيئة فقط ويرفضون تناول اللحوم يعانون من نقص الحديد والأحماض الأمينية وبعض أنواع فيتامين В وكذلك تعاني أجسامهم من نقص الكروم والكلس وهذا الأمر قد يتسبب لهم بمشكلات مثل فقر الدم و ضعف الانتصاب، وانخفاض كتلة العظام وتساقط الشعر والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

وتشير بعض الدراسات أيضا إلى أن اتباع حمية النظام الغذائي الخام قد تتسبب بنقص كبير في الكتلة العضلية في الجسم أحيانا وفي بعض العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل أوميغا-3 و أوميغا-6 كما أن تناول الخضروات والفواكه النيئة بكميات كبيرة يدخل جرعات كبيرة من الألياف إلى الجهاز الهضمي ما يسبب النفخة والغازات في المعدة والأمعاء.

دراسة نظام غذائي تأثير صحة عامة