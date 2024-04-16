الداخلية تشن حملة موسعة على تجار المخدرات بالإسكندرية والشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية، الشرقية" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بقرابة 3 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسكندرية، الشرقية) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام).

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.. وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- سيارة).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,800 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

