الجمعية الإسلامية البرازيلية تكرم قراء القرآن الكريم وتشيد بدور "الأوقاف المصرية" في دعم الإسلام الوسطى

كرمت الجمعية الإسلامية البرازيلية، عددا من قراء القرآن الكريم، وشمل التكريم الذي أقيم في مدينة جواروليوس البرازيلية، كلا من: الشيخ خالد رجب، والشيخ محمد منجود الشرقاوي، وذلك بحضور ممثلي المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، برئاسة الشيخ خالد رزق تقي الدين.

وأعرب الدكتور محمد حسين مظلوم، رئيس الجمعية، عن تقديره للقراء المكرمين، حيث تم تسليم شهادات التقدير لهم، موجها الشكر إلى وزارة الأوقاف المصرية، بقيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.

سلم الشيخ خالد رزق تقي الدين، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، شهادات التقدير للقراء.

ووجه رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الشكر إلى مصر، مشيدا بجهود وزير الأوقاف المصري، ودعمه المتواصل للمجتمع المسلم في دولة البرازيل.

كما أشاد تقي الدين بدور الدكتور عنتر العشري، رئيس بعثة وزارة الأوقاف المصرية في البرازيل، والدكتورة مي خليل طه سفيرة جمهورية مصر العربية في دولة البرازيل، على دورهما في دعم الإسلام الوسطي بأمريكا الجنوبية.

جانب من التكريم