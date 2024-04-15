مسئول عسكري روسي يلوح باستهداف محطات "ستارلينك" في أوكرانيا

أعلن يوري لاستوشكين، قائد قوات الحرب الإلكترونية الروسية، أن القدرات الفنية للصناعة العسكرية الروسية تسمح برصد واستهداف محطات "ستارلينك" في أوكرانيا، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، اليوم الاثنين.

أوضح لاستوشكين أن نقل التكنولوجيا لأحد الأطراف المتصارعة يمثل مخالفة للمعايير المزدوجة ونفاق السياسة الدولية للولايات المتحدة، معتبرًا استخدام الترددات التجارية في هذا السياق تصرفًا يتعارض مع الالتزامات الدولية ويخلق صعوبات معينة.

يأتي هذا التصريح في سياق متزايد من التوترات الجيوسياسية والتكنولوجية بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد إعلان شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك عن عدم قدرتها على دفع تكاليف خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا، مما قد يفتح الباب أمام تدخلات من جهات أخرى في هذا السياق.

في تطور ذي صلة، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، حالة تأهب استعدادًا لاحتمال غارات جوية على المدينة.

وأفاد رازفوجاييف عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين، بأنه "تم الإعلان عن حالة تأهب تحسبًا لغارات جوية على المدينة، وتم توجيه نصائح للسكان بالتوجه إلى الملاجئ أو اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة في منازلهم خلال فترة الإنذار".

وأضاف: "تم تعليق جميع وسائل النقل العامة، سواء البرية أو البحرية، تحت إشراف السلطات المحلية"، مشيرًا إلى إغلاق جسر القرم قبل وقت قصير من إعلان حالة التأهب، وذلك لمنع حركة المركبات وضمان سلامة السكان.