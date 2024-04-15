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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

القمة 127 .. موديست يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك

أنتوني موديست
أنتوني موديست
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة القمة 127 أمام الغريم التقليدي الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ10 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر كمال عبدالواحد - طاهر محمد طاهر  - أنتوني موديست.

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