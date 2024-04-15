ثلاث ندوات علمية لطلاب الدراسات العليا بالمعهد الآفروآسيوي بجامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن شهر إبريل الجاري يشهد سلسلة من مؤتمرات الدراسات العليا والبحوث، على مستوى كليات الجامعة؛ سعياً نحو تحقيق هدف أساسي، وهو إثراء منظومة البحث العلمي بتبادل الرؤى والأفكار؛ لتطبيقها وتوجيهها نحو حل المشكلات المجتمعية - جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على عقد المؤتمر الثاني لطلاب الدراسات العليا بمعهد الدراسات الآفروآسيوية، بعنوان التواصل اللفظي وغير اللفظي ورقمنة العلوم، المنعقد يوم السبت الموافق 20 إبريل.

يأتي المؤتمر - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة سحر حساني بربري عميد المعهد، والدكتور حسنين السعيد حسنين وكيل المعهد للدراسات العليا.

أفاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه على هامش المؤتمر تعقد أربع ندوات هامة، الندوة الأولى حول التكامل المعرفي بين العلوم في عصر الرقمنة، يحاضر فيها الدكتور سمير خطاب أستاذ ورئيس قسم الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية والنفسية بمعهد الدراسات الآفروآسيوية للدراسات العليا، والدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور خلف محمد عبد السلام أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة قناة السويس.

وتابع الدكتور محمد سعد موضحاً أن الندوة الثانية تحت عنوان : الرمز- القناع لفظا وإشارة في البلاغة العربية، ويحاضر فيها الدكتور أحمد عوين أستاذ الأدب العربي ورئيس قسم الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها، أما الندوة الثالثة فتدور حول : رياضة السنة النبوية وروضتها، ويحاضر فيها الدكتور حسنين السعيد أستاذ الدراسات الإسلامية ووكيل المعهد لشئون الدراسات العليا.