رئيس جامعة بنها يفتتح دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي"

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي" والذي ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشمل على سلسلة من البرامج التدريبية ضمن حزمة المراجعة الخارجية.

ويقوم بالتدريب خلال الدورة كل من الدكتور طلعت ميز الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، والدكتورة نفين سمير عميدة كلية التمريض بجامعة الاهرام الكندية، والدكتورة منى شديد الاستاذة بكلية الهندسة ببنها المدربين المعتمدين لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التخطيط الاستراتيجي، والتقويم الذاتي للبرامج التعليمية، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.

من جانبه أكد الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجوة بالجامعة أن الحزمة التدريبية الاولى بدأت بتنفيذ دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي" اليوم الاثنين وعلى مدار يومين ويشارك في حزمة الدورات التدريبية 25 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الاكاديمية بكليات الجامعة المختلفة.