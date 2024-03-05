رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي برئاسة الدكتورمحمود المسلاوى، لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2025_2030 والرؤية الخاصة بها، وتم تشكيل لجنة عليا من السادة القيادات والأساتذة والخبراء بالجامعة لإعداد الخطة الاستراتيجية، حيث تم مناقشة التوجه العام وآليات إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة وضرورة التزام كافة الأطراف بالجامعة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية من خلال العمل على برامجها التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي وعميد كلية الهندسة بحلوان، وأعضاء اللجنة العليا لإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة.

واستهل الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالترحيب بفريق العمل، وناقش التصور المبدئي للخطة الاستراتيجية بالجامعة والمنبثقة من رؤية مصر 2030 والأهداف الاستراتيجية للجمهورية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتحول الرقمي، والتحول للجامعات الذكية، والأخذ فى الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوجه نحو جامعات الجيل الرابع والالتزام بمعايير ضمان الجودة المحلية والدولية.

ومن جانبه أشاد الدكتور قنديل بأهمية دور وحدة التخطيط الاستراتيجى فى دعم ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة والتنسيق مع الكيانات المختلفة لحل أى معوقات تواجه تنفيذ تلك الاستراتيجية هذا بالإضافة إلى تقييم أداء الكليات والإدارات والكيانات المختلفة بالجامعة فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية والبرامج التنفيذية الخاصة بها من خلال تقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الجامعة فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية .

وكذلك أوضح دور وحدة التخطيط الاستراتيجى فى إدارة الخطة الاستثمارية للجامعة والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وكذلك العمل على نشر ثقافة موازنة البرامج والأداء على مستوى الجامعة والتوجه نحو تطبيقها بمختلف الكليات والإدارات.

وأضاف رئيس الجامعة أن الخطة الجديدة ستشمل على عدة أهداف رئيسية ترتكز على رؤية ورسالة تؤهلها لوضعها في مصاف الجامعات العالمية، من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل، مؤكدًا أن الخطة الجديدة تتسق مع المتغيرات الجديدة والطموحة لكي تسهم في إحداث نقلة نوعية للجامعة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمود المسلاوى مختصر لأنشطة وإنجازات الوحدة خلال الفترة الماضية، ونسبة ما تم إنجازه من استراتيجية الجامعة 2021-2025.

وتم مناقشة العديد من المحاور و الرؤى المستقبلية الخاصة بالجامعة فى ضوء مجموعة من المحاور الرئيسية والتي تضمنت التعليم والتعلم والتميز الأكاديمي، البحث العلمى والابتكار وريادة الأعمال، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التدويل، الموارد البشرية والأداء المؤسسي وكذلك التحول الرقمي، موازنة البرامج والأداء، والقدرة المالية والاستقلال الذاتي، بجانب محور الاستدامة على مختلف المستويات.