إيران تبدأ هجومًا جويًا على إسرائيل

السبت 13/أبريل/2024 - 10:07 م

‏أعلنت أكسيوس نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية: إيران بدأت هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأعلنت إسرائيل إغلاق المجال الجوي أمام حركة جميع الطائرات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: "اجتماع مجلس الحرب سيعقد في مركز القيادة الأعلى لجيش الاحتلال المحصن في مقر وزارة الأمن تحت الأرض وليس في مكتب نتنياهو".

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني: إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة تحسبا لهجمات إيرانية.