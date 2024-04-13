بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يسقط أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

سقط فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة أمام مضيفه شتوتجارت بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

شارك مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه حصل على أعلى تقييم بين زملاءه بعدما أحدث فاعلية هجومية على مرمى المنافس.

انتهى الشوط الأول بتقدم شتوتجارت على فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد، ليحافظ أصحاب الأرض على النتيجة في الشوط الثاني دون أن تهتز شباكه.

افتتح سيرو جيراسي التهديف للفريق المضيف في الدقيقة 11، ثم أضاف دينيز أونديف الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يختتم جيمي لويلينج الثلاثية في الدقيقة 37.

بذلك، شارك عمر مرموش في المباراة رقم 24 مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني هذا الموسم من أصل 28، سجل خلالها 10 أهداف وسجل 6 أخرى.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة، ليتواجد بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع شتوتجارت رصيده إلى 63 نقطة في المرتبة الثالثة، ليتساوى مع بايرن ميونخ الوصيف.