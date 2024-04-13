مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة شتوتجارت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره شتوتجارت بملعب مرسيدس بنز أرينا، حيث تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت أمام شتوتجارت، في المباراة رقم 24 التي يشارك بها مع فريقه في البوندسليجا هذا الموسم من أصل 28.

وسجل عمر مرموش 10 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي ببطولة الدوري الألماني وسجل 6 أخرى.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي شتوتجارت في المرتبة الثالثة وفي رصيده 60 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة شتوتجارت

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ماكوتو هاسيبي - روبن كوخ - ويليام باشو

خط الوسط: أوريليو بوتا - هوجو لارسون - فارس شعيبي - نيلس نكونكو

وفي الهجوم: أنسجار كناوف - عمر مرموش - ماتيو باهويا.