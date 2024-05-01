بعد الوعكة الصحية.. موقف الخطيب من رئاسة بعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لفحوصات طبية مكثفة في الساعات المقبلة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وغاب بسببها عن متابعة العمل داخل القلعة الحمراء.

وتعرض “الخطيب” لوعكة صحية وعاني من آلام في الظهر والعمود الفقري بالاضافة لارتفاع درجة الحرارة منذ بداية الأسبوع وأجرى فحوصات طيبة ونصحة الاطباء بالحصول على راحة تامة وعدم التعرض لأي ضغوط أو جهد بدني في الفترة المقبلة لحين التعافي تماما.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن حالة محمود الخطيب في تحسن ولكنه ملتزم بتعليمات الأطباء بالابتعاد عن الضغوط في الأيام الأخيرة.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن الأطباء منعوا رئيس النادي الأهلي من الحركة نهائيا بعدما عاني من آلام شديدة في العمود الفقري والظهر.

وشدد المصدر على أن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها محمود الخطيب في الساعات المقبلة ستحسم موقفة من رئاسة بعثة الأهلي في تونس خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري.

