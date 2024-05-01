"خد الوسام واديني حتة بسبوسة".. البرومو الرسمي لعيد العمال

يحتفل العالم اليوم بذكرى عيد العمال الذي يعلي من قيمة الجهد والعرق باعتبارهما الطريق الأهم لبناء نهضة المجتمع، وبما أن الفن هو مرآة المجتمع بما يعكسه من قضاياه واهتماماته.. يتذكر ملايين المصريين في هذا اليوم حد أهم الأفلام التي عبرت عن قيمة العمل وهو فيلم الأيدي الناعمة الذي قام ببطولته الفنان القدير احمد مظهر والذي جسد من خلال دوره شخصية الثري الذي جار عليه الزمان وبدد كل أمواله ولم يعد يملك حتى ما يوفر له الطعام والشراب.

ولعل أبرز لقطة في هذا الفيلم الخالد حين يضطر "مظهر" لعرض أوسمته ونياشينه، التي تعكس أيام العز والثراء الفاحش، للبيع لبائع البسبوسة المتجول البسيط، فيرد الرجل الغلبان بتلقائية "والله حلوة أعطيها لابني يتعايق بيها، أو كما قال.. في إشارة إلى عهد جديد لا وجود فيه إلا للعمل والكفاح.