آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع فيردر بريمن بمشاركة مرموش

نجا فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، من الهزيمة أمام نظيره فيردر بريمن، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

شارك مرموش أساسيًا في تشكيل فرانكفورت، وخاض اللقاء كاملًا حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 23.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بلا أهداف، قبل أن يأتي هدفا اللقاء في الشوط الثاني.

افتتح التسجيل ميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة 62، ليضع فيردر بريمن في المقدمة، قبل أن يحصل زميله ينس ستاج على البطاقة الحمراء في الدقيقة 73.

وبعد مرور 3 دقائق من الطرد، سجل توتا هدف تعادل رفاق مرموش، ثم حصل على البطاقة الحمراء الثانية في اللقاء في الدقيقة 89.

وأحرز عمر مرموش 10 أهداف حتى الآن في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت، وصنع 6 آخرين.

وبتلك النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ظل فيردر برينت في المرتبة العاشرة وفي رصيده 31 نقطة.