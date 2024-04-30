جيش الاحتلال يعلن جاهزيته لاقتحام رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن الفرقتان الـ 98 و162 تستعدان تحسبا لشن هجمات مستقبلية في قطاع غزة بما في ذلك عملية رفح التي تلوح في الأفق، بحسب بيان الاحتلال.

وقال البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إن الفرقتين تعملان على تعزيز الاستعداد لمواصلة الحرب في قطاع غزة، وأنهما استعرضتا خطط العمليات المقبلة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قادة الفرق وافقوا على خطط المهام القادمة، ويواصلون الآن زيادة الاستعداد".

تابع أن فرق الصيانة التابعة للفرقتين قامت مؤخرا بإصلاح جميع مركباتها المدرعة، من أجل "زيادة استعدادها للقتال المستمر".