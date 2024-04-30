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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

جيش الاحتلال يعلن جاهزيته لاقتحام رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن الفرقتان الـ 98 و162 تستعدان تحسبا لشن هجمات مستقبلية في قطاع غزة بما في ذلك عملية رفح التي تلوح في الأفق، بحسب بيان الاحتلال.
وقال البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إن الفرقتين تعملان على تعزيز الاستعداد لمواصلة الحرب في قطاع غزة، وأنهما استعرضتا خطط العمليات المقبلة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قادة الفرق وافقوا على خطط المهام القادمة، ويواصلون الآن زيادة الاستعداد".
تابع أن فرق الصيانة التابعة للفرقتين قامت مؤخرا بإصلاح جميع مركباتها المدرعة، من أجل "زيادة استعدادها للقتال المستمر".

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