بالفيديو| ابنة صلاح جاهين تكشف أسرارًا مهمة عن حياته

قالت سامية صلاح جاهين، إن أعمال والدها صلاح جاهين تنتهي بكلمة ((عجبي)) وليس “وعجبي”، مضيفة أن هناك كلمات متداولة عليها صورة واسم والدها وهي لا تخصه.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، وأضافت أن هناك حسابات رسمية على منصات السوشيال ميديا تحمل اسم والدها ولكنها لا تلقى رواجًا.

وأردفت سامية صلاح جاهين، إن هيئة الكتاب نشرت الأعمال الكاملة لوالدها في صورة مجلدات، موضحة أن والدها كان يحب أن يطلق عليه شاعر وليس سيناريست، مشيرة لسبب شهرة رباعيات صلاح جاهين، حيث إنها جميلة ومكثفة و4 أبيات.

واختتمت سامية صلاح جاهين، قائلة: أن والدتها فلسطينية ولكنها عرفت فلسطين من صلاح جاهين وأشعاره والكاريكاتير الخاص به.



