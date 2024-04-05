الدوري الألماني.. مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت في مواجهة فيردر بريمن

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فيردر بريمن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الجمعة، نظيره فيردر بريمن على ملعب دوتش بانك بارك، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ مرموش أساسيًا في تشكيل فرانكفورت في مواجهة فيردر بريمن، إذ يقود الهجوم رفقة الجزائري فارس شعيبي وأنسجار كناوف.

وسجل عمر مرموش 10 أهداف حتى الآن في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت، وصنع 6 آخرين.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي فيردر بريمن في المرتبة العاشرة وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة فيردر بريمن

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: - كولينز - كوخ - باشو

خط الوسط: توتا - إيبمبي - ماريو جوتزه - فيليب ماكس

وفي الهجوم: عمر مرموش - فارس شعيبي - أنسجار كناوف.