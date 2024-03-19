مرموش: صلاح أحد أفضل اللاعبين حول العالم.. وأتعلم منه كيف أكون محترفًا

انهال المهاجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني في المديح، بالنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وتحدث مرموش عن صلاح، في لقاء له مع حساب الدوري الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويتألق مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الجاري 2023-2024 في جميع البطولات، ويقدم مستويات رائعة، جذبت إليه الأنظار من العديد من الأندية الإنجليزية وعلى رأسها ليفربول وأرسنال وذلك بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية.

وأكد عمر مرموش أن محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين حول العالم، وأنه لشرف كبير بالنسبة إليه اللعب معه.

وأضاف: «أتعلم منه ليس في الملعب فقط ولكن خارجه أيضًا، كيف يعمل وكيف يكون شخصًا محترفًا وكيف ينام؟».

وتابع: «إنه أخ كبير بالنسبة لي ولباقي الفريق، دائما أحاول التحدث معه والاستفادة من خبراته في المباريات».

وأتم مرموش: «أتعلم من محمد صلاح كيف أتطور، اللعب معه شعور رائع جدًا».

ويزامل عمر مرموش، محمد صلاح في معسكرات ومباريات منتخب مصر، آخرها التواجد معًا في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الجاري.