أندية البريميرليج تتهافت على ضم مرموش.. هل يزامل محمد صلاح؟

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن هناك اهتمام قوي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، للحصول على خدمات النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفجرت صحيفة «بيلد» الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل بمراقبة ناديي ليفربول وأرسنال، للمهاجم المصري عمر مرموش، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الألمانية على متابعة ليفربول لـ مرموش عن كثب للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما يرغب أرسنال في الحصول على خدمات مرموش في الصيف المقبل، وذلك بعدما كان هناك رغبة كبيرة من ناديي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير لضم جناح المنتخب الوطني منذ أسابيع بحسب عدة تقارير صحفية ألمانية.

وأشارت صحيفة «بيلد»، إلى أن آينتراخت فرانكفورت لن يفرط في خدمات مرموش بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

وحدد النادي الألماني 43 مليون جنيه إسترليني؛ لكي يفرط في نجمه مرموش لواحد من الثنائي ليفربول أو أرسنال.

وفي حال إتمام تعاقد ليفربول مع عمر مرموش، يزامل مواطنه النجم محمد صلاح في الريدز، ليكون ثنائية الفراعنة في العريق البريطاني.

ماذا قدم عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

وتبلغ قيمة عمر مرموش التسويقية، 15 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الشهير، المتخصص في إحصائيات اللاعبين والمدربين.

انتقل صاحب الـ25 عامًا إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف الماضي، قادمًا من فولفسبورج في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

وخاض مرموش 32 مباراة حتى الآن مع فرانكفورت في مختلف المسابقات، سجل 15 هدفًا، وصنع 6 أخرى، في 2333 دقيقة لعب.