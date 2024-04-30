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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مجلس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وجه مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة خالص التهنئة لفخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة. 

وأعرب المجلس عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد، مؤكدا  ثقته  بأن فترة الولاية الثالثة  للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد استكمال مسيرة الإنجازات  والبناء ، وتدشين مرحلة جديدة من التطوير والتعمير وتحقيق التنمية الشاملة وبناء "الجمهورية الجديدة" التي تكفل الحياة الكريمة لكل المصريين.

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