القومي للمرأة ينظم فعاليات التدريب للمدربين الأساسين ببرنامج "نورة"

نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبي للمدربين الأساسين، على الدليل التدريبي الخاص ببرنامج "نـورة" الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويأتى ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر ويستمر على مدار ستة أيام، مستهدفا 22 متدربة.

وأشارت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس أن البرنامج التدريبي للمدربات جاء بعد التعديلات التي بنيت في ضوء احتياجات الفتيات الفعلية، وتم تدريب المدربين علي الدليل التدريبي بما يتضمنه من منهج دراسي موجه لبناء المهارات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات، كما تم تدريبهن على أولويات تقديم الدعم النفسي للميسرات وكيفية الاستماع للفتيات، وكيفية التوعية بموضوعات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والتنمر للسلامة والمهارات الحياتية وموضوعات الشمول المالي وإدارة المال.