الكلاسيكو السعودى.. ميتروفيش يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتحاد

يلتقى فريق الهلال، بنظيره الاتحاد المحترف ضمن صفوفه احمد حجازى لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فى كلاسيكو الكرة السعودية والذى يأتى ضمن منافسات نصف نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.



ومن المتوقع ان يخضوض الهلال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج - روبن نيفيز - ميشال ديلجادو - مالكوم - سافيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيش



ويشهد الكلاسيكو، غياب أسماء بارزة في صفوف "الأزرق"، وياتى ابرزها سالم الدوسري، والبرازيلي لودي للإصابة أيضا.

