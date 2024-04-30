ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«عبدالغفار» يبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية فرص الاستثمار الصحي والسياحة العلاجية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وزيرة التعاون الدولي القطرية الدكتورة لؤلؤة الخاطري، لبحث سبل التعاون بين البلدين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى بحث أهم المستجدات والموقف التنفيذي بشأن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهود المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الدكتورة لؤلؤة الخاطري، فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الطبية الوقائية والعلاجية والتغطية الصحية الشاملة، وأيضا البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية المختلفة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة تبادل الخبرات بين الدولتين في مجال الميكنة والرقمنة «digitaliztion» للخدمات الصحية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في مجال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الدقيقة.

وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، بحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية تبادل الزيارات بين المسئولين في القطاع الصحي، للتعرف على خبرات الدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية.

IMG-20240430-WA0015
IMG-20240430-WA0015
IMG-20240430-WA0012
IMG-20240430-WA0012
IMG-20240430-WA0014
IMG-20240430-WA0014
IMG-20240430-WA0013
IMG-20240430-WA0013
الاهتمام المشترك إدخال المساعدات التغطية الصحية الشاملة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السياحة العلاجية المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان بحث سبل التعاون بين البلدين برامج التدريب تبادل الخبرات والتجارب