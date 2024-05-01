بدء انطلاق مبادرة "ثقف طفلك سياحيا" من رحاب كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بدء انطلاق مبادرة "ثقف طفلك سياحيا" لنشر الوعي السياحي والأثري من رحاب كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وذلك باستضافة الكلية ومتحف الآثار التابع لها لأطفال مدرسة عاطف بركات الابتدائية بالإسماعيلية.

وأكد أن الجامعة في إطار حرصها على القيام بدورها المجتمعي التنويري، تعمل على ترسيخ المفاهيم والقيم المصرية الأصيلة، وبث روح الولاء والانتماء في نفوس أبناء المجتمع، خاصة أبنائنا الأطفال والنشء من تلاميذ وطلاب المدارس، ونشر الوعي والمعرفة بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، متابعا أن الجامعة تمارس مسئوليتها المجتمعية من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وفي إطار الشراكات القائمة بينها وبين وتلك المؤسسات، وهي في ذلك تضع إمكاناتها ومواردها في خدمة المجتمع، باعتبارها بيت خبرة في مجالات وصنوف العلم والمعرفة المتنوعة.

هذا وقد انطلقت المبادرة صباح امس الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، من رحاب كلية السياحة والفنادق بإشراف عام الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية، والدكتورة أسماء سعيد سلامة وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع صفحة " حدوتة سياحية"، وبالتنسيق مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة بإشراف إيفون حبيب مديرالإدارة، وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث استضافت الكلية تلاميذ مدرسة عاطف بركات الابتدائية بالإسماعيلية.

بدأت المبادرة بورشة عمل تم تقديمها لتلاميذ مدرسة عاطف بركات الابتدائية، قاموا خلالها بالأنشطة المتنوعة، وأدارتها الدكتورة نرمين الشافعي الخبير السياحي ومؤسس صفحة حدوتة سياحية لنشر الوعي السياحي والأثري.

وقام الأطفال بوضع الملصقات التي تحمل صور الآثار المتنوعة بمجلة السفير السياحي، مع شرح لتلك الصور التي يضعونها بأيديهم داخل المجلة.

وقامت الدكتورة نرمين الشافعي بتوضيح التصميم الخاص بالمجلة والذي يضم تعريف السياحة، أنواعها، وأهميتها، حكاية أثر( هرم خوفو- ابو الهول)، شخصية المجلة( ابو الهول)، آداب زيارة الأماكن السياحية والأثرية، الحصول على لقب السفير السياحي.

ثم توجه الأطفال إلى متحف كلية السياحة والفنادق، حيث قامت الدكتورة ريم أحمد أمين المدرس المساعد بالكلية بتقديم شرح لقطع الآثار المعروضة بدءا من عصر الدولة المصرية القديمة إلى العصر اليوناني والروماني، وندوة تناولت مقدمة عن تاريخ مصر القديمة (الدولة القديمة، الوسطى، الحديثة)، وكذلك مراحل تطور الفن في مصر القديمة.