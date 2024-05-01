وزير الدفاع الروسي: تقدمنا في أوكرانيا وفق الخطط الموضوعة

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وفق الخطط الموضوعة.

وإضاف شويغو خلال اجتماع بمقر مجموعة القوات المشتركة، أنه للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجمات وتعزيز القدرة القتالية من الضروري زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات، خاصة وسائل التدمير"، نقلا عن وكالة سبوتنيك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو تفقد أسلحة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة الأوكرانية، خلال اجتماع بمقر مجموعة القوات المشتركة.

وأضافت في بيان "اطلع شويغو على نتائج تطوير الأسلحة لزيادة كفاءة القتال ضد الطائرات المسيرة للعدو، على خط التماس القتال"، حيث تشمل المعدات والأسلحة الجديدة مدفعًا رشاشًا مضادًا للطائرات المسيرة.