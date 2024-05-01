رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يعلن الاستعداد لانطلاق اختبارات نهاية العام

أعلن الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تستعد لإنطلاق الإختبارات العملية والنظرية لنهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣،



وقال كشك في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه وجه ادارة الكلية بمراجعة جاهزية المعامل، وإعداد الجداول الخاصة بالمجموعات الطلابية، وإعلانها قبل أداء الإختبارات العملية بوقت كاف، والانتهاء من ادخال المكونات الخاصة بالتجارب العملية للطلاب.

كما وجه الدكتور كشك، بوضع خطة لتجهيز اللجان، والقاعات الامتحانية بحيث تكون مناسبة للتوزيع الأمثل للطلاب، كشوفات الطلاب وان تكون الورقة الإمتحانية مطابقة لتوصيف المقرر بما يتوافق مع قواعد جودة التعليم.

وشدّد الدكتور كشك على الانتهاء من تجهيز أوراق الإجابة للنماذج المختلفة المطلوبة لكل مادة، والتأكد من جاهزية الكنترولات بالمستلزمات الخاصة بها،وجاهزية اجهزة التصحيح الإلكترونى المستخدمة لتصحيح الإختبارات الإلكترونية.

ومن جانبه، اكد الدكتور كشك حرص ادارة الجامعة على متابعة أعمال الإختبارات بصورة مستمرة، وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الإختبارات،متمنيًا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.

وأشار أن ذلك يأتي في اطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب التطبيقى والإبتكارى للطلاب فيتم اختبارهم عمليًا داخل معامل وورش الكلية، اضافة الى مناقشتهم فى المشروعات التطبيقية المعملية المكلفين بتنفيذها خلال الدراسة.