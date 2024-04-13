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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية : رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المتواجدين بحميات شبين الكوم

رحلة ترفيعه للاطفال
رحلة ترفيعه للاطفال الفلسطنيين
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اعل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنظيم برنامج ترفيهي للأطفال والأسر الفلسطينية المتواجدين بالمحافظة لتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة للتخفيف عنهم، وذلك عقب زياته لهم لمتابعتهم والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.
ونظمت محافظة المنوفية رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة المتواجدين بمستشفى حميات شبين الكوم إلى قرية فينسيا السياحية الجديدة  لإدخال البهجة والسرور عليهم .

وتم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال لمساعدتهم على النشاط والحيوية وإكسابهم المزيد من الطاقات الإيجابية والبهجة بجانب توزيع الوجبات الغذائية عليهم لرسم البسمة والفرحة إلى قلوبهم وتسليمهم هدايا .
وأعرب أشقائنا الفلسطينيين عن شكرهم وسعادتهم البالغة لما لمسوه من حرص واهتمام محافظ المنوفية بهم وتلبية جميع متطلباتهم ، مثمنين جهود الرئيس السيسي في دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وعلى ما وجدوه في مصر من رعاية أخوية خففت من معاناتهم ومؤكدين أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.
وأكد محافظ المنوفية تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين وتقديم أوجه الخدمات الطبية وتلبية متطلباتهم حتى عودتهم سالمين بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني.

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الأسر الفلسطينية الخدمات الطبية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية