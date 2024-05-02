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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

من أجل أوكرانيا.. سويسرا تدعو أكثر من 160 وفدا إلى مؤتمر السلام وتستبعد روسيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الخميس أنها أرسلت دعوات للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا إلى أكثر من 160 وفدا.

وأشارت الخارجية السويسرية إلى أن من بين المنظمات التي أرسلت إليها دعوات دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول البريكس، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح بيان الخارجية السويسرية أن "سويسرا دعت أكثر من 160 وفدا على مستوى رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في مؤتمر السلام الأول بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو في بورغنستوك".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى برن سيرجي جارمونين، إن روسيا لن تشارك في المؤتمر في سويسرا بأي شكل من الأشكال.

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